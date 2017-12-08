E.yeni Malatyaspor Galibiyet Özlemine Son Vermek İstiyor

Yarın seyircisi önünde Göztepe ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Yarın seyircisi önünde Göztepe ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan E.Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını yaptıktan sonra kampa girerek zorlu 90 dakikayı beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı takımda sakat olan Batuhan Altıntaş ile kart cezalıları Murat Yıldırım ve Aytaç Kara Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyuncularına kısa bir motivasyon konuşması yapan Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki şanssızlıklarını kırmak için önlerindeki Göztepe maçının bir fırsat olduğunu söyledi. Bulut, daha sonra yarın Göztepe karşısında şans vermeyi düşündüğü takımla yedeklere taktik içerikli bir çift kale maç yaptırdı. Murat ve Aytaç'ın yokluğunda orta alanda Rahman Buğra ve Sadio Diallo'nun as takımda forma giydiği dikkatlerden kaçmadı.

Yarın saat 14.00'de başlayacak E.Yeni Malatyaspor - Göztepe müsabakasını genç hakemlerden Ali Şansalan yönetecek.