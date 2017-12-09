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E. Yeni Malatyaspor - Göztepe Maçının Ardından

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E. Yeni Malatyaspor - Göztepe Maçının Ardından
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, öne geçtikleri ve sürekli önde götürdükleri bir karşılaşmada pas yüzdelerinin çok düşük olduğunu söyleyerek, "Sahadaki hakimiyetimizi sağladık. Pozisyonlardaki iyi organizasyonlarla kademe anlayışımız maçı kazanmamızı sağladı. Yeni Malatyaspor'un kullandığı uzun toplar bizi biraz daha geriye yasladı. Bu anlamda takım boyumuzu kısaltmamız topa sahip olma oranımızı da etkiledi" dedi.

Taraftara da teşekkür eden Tuna, "Göztepe olarak ligde kalıcı hedefi olan bir takımız. Takımı daha yukarı taşımak adına bu galibiyet bizim için oldukça önemli. Bu konuda mutluyuz" diye konuştu.

Göztepe olarak bu hafta duran toplardan 15. gollerini de attıklarını belirten Tuna, "Bu yönde çalışmanın karşılığını almak çok güzel, duran toplarda çalışmaya devam edeceğiz. Malatyaspor son 3 maçta gol yemedi, bugün 3 gol attığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Turgay Karslı ise karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede 85 dakika sahada mücadele eden ve sahanın her yerinde baskın oynayan bir takım olduklarını belirterek, "5 dakikalık bir kayıpta 3 gol yedik. Bu acı tabii. Ama bu 5 dakikayı nasıl değerlendirebilir, dış etkenler var mıydı yok muydu diye değerlendirebilir. Ben fazla adres göstermeyeceğim burada herkes o adresin nereye çıktığını görüyordur. Bu hafta ve geçen hafta bu belirleyicilerin çok önemli bir faktör olduğunu belirgin bir şekilde gördük" dedi.

Yeni Malatyaspor'un son haftalarda hiç gol atmadan puan alan bir takım olduğunu ancak bugün 2 gol atıp puan kaybetmesinin enteresan olduğunu ifade eden Karslı, "Oyuncularımızı kutluyorum, 90 dakikaya kadar bu sonuca rağmen mücadele ettiler. Hakemler konusunda Malatyaspor'un nedense bir mağduriyeti var, bunu bu hafta genç bir arkadaşla yaşadık" dedi.

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