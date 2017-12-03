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E.yeni Malatyaspor’da 2 Futbolcu Cezalı Duruma Düştü

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E.yeni Malatyaspor’da 2 Futbolcu Cezalı Duruma Düştü
E.Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan T.M. Akhisar karşılaşmasında sarı kart gören orta saha oyuncuları...

E.Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan T.M. Akhisar karşılaşmasında sarı kart gören orta saha oyuncuları Aytaç Kara ve Murat Yıldırım cezalı duruma düştüler.

Sarı-kırmızılı takımda ilk 11'in değişmez oyuncuları Aytaç Kara ve Murat Yıldırım, Akhisar karşısında rakibe faul ve şiddetli itiraz gerekçeli olarak hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gördüler. Müsabakaya kart sınırında çıkan Aytaç ve Murat toplamda 4 sarı karta ulaştıkları için ligin 15. haftasında iç sahada oynanacak Göztepe müsabakasında forma giyemeyecekler.

İki oyuncunun yokluğunda Göztepe maçı öncesinde eli zayıflayan Teknik Direktör Erol Bulut orta saha düzeninde zorunlu olarak değişikliğe gidecek.

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