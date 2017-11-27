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E.yeni Malatyaspor’da Gözler Kupa Maçına Çevrildi

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E.yeni Malatyaspor’da Gözler Kupa Maçına Çevrildi
Süper Lig'de haftayı Beşiktaş karşısında aldığı 1 puanla kapatan E.Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı.

Süper Lig'de haftayı Beşiktaş karşısında aldığı 1 puanla kapatan E.Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı.

Sarı-kırmızılı takım saat 12.00'de Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 13 haftalık bölümde 15 puan toplayan E.Yeni Malatyaspor'da gözler kupa maçına çevrildi. 5. Eleme Turu maçında Osmanlıspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı takımda yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Sadık Çiftpınar ve Michael Pereira ile özel işleri nedeniyle ülkesine giden Khalid Boutaib katılmadı. Bu futbolcuların Erol Bulut tarafından kupa maçında dinlendirileceği tahmin ediliyor. Malatya ekibinde altyapıdan çağrılan Furkan Pekşen, Ferhat Canlı ve Burak Kavlak'ın da Osmanlıspor maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım yarınki maç için akşam saat 17.40'ta Elazığ'dan kalkacak uçakla Ankara'ya gidecek.

Osmanlıspor ile E.Yeni Malatyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk karşılaşması yarın saat 18.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

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