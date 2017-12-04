E.yeni Malatyaspor’da Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı

Süper Lig'in geride kalan 14. haftasını T.M. Akhisar beraberliğiyle kapatan E.Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının...

Süper Lig'in geride kalan 14. haftasını T.M. Akhisar beraberliğiyle kapatan E.Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 4 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında şansızlığını sonlandırmak istiyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde saat 15.00'de yaptığı antrenmanla Göztepe mesaisine başlayan Malatya ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar çalışmada yer almadı. Kulüp doktorundan edinilen bilgiye göre iki futbolcunun da önemli bir durumunun olmadığı, yarın ki çalışmaya çıkacakları ifade edildi.

Antrenmanın başında kısa bir toplantı yaparak Göztepe maçının öneminden bahseden Erol Bulut, ilk yarıda kalan son 3 maçı da kazanarak koydukları hedefi gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Bulut, son haftalarda takım oyunu anlamında iyi olduklarını fakat gol bölgelerinde üretkenlik gösteremediklerini söylediği futbolcularına yan ve cepheden ceza sahasına daha isabetli ve kaliteli paslar gönderilmesi talimatı verdi.

T.M Akhisar müsabakasında oynayan futbolcuların yenileme yaptığı antrenmanda diğer futbolcular kurulan istasyon parkurunda güç ve dayanıklılık çalıştı.

E.Yeni Malatyaspor, yarın yağacağı çalışmayla Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.