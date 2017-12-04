  • BIST 104.993
  • Altın 159,733
  • Dolar 3,8974
  • Euro 4,6132
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 17 °C

E.yeni Malatyaspor’da Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı

» »
E.yeni Malatyaspor’da Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı
Süper Lig'in geride kalan 14. haftasını T.M. Akhisar beraberliğiyle kapatan E.Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının...

Süper Lig'in geride kalan 14. haftasını T.M. Akhisar beraberliğiyle kapatan E.Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 4 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında şansızlığını sonlandırmak istiyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde saat 15.00'de yaptığı antrenmanla Göztepe mesaisine başlayan Malatya ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar çalışmada yer almadı. Kulüp doktorundan edinilen bilgiye göre iki futbolcunun da önemli bir durumunun olmadığı, yarın ki çalışmaya çıkacakları ifade edildi.

Antrenmanın başında kısa bir toplantı yaparak Göztepe maçının öneminden bahseden Erol Bulut, ilk yarıda kalan son 3 maçı da kazanarak koydukları hedefi gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Bulut, son haftalarda takım oyunu anlamında iyi olduklarını fakat gol bölgelerinde üretkenlik gösteremediklerini söylediği futbolcularına yan ve cepheden ceza sahasına daha isabetli ve kaliteli paslar gönderilmesi talimatı verdi.

T.M Akhisar müsabakasında oynayan futbolcuların yenileme yaptığı antrenmanda diğer futbolcular kurulan istasyon parkurunda güç ve dayanıklılık çalıştı.

E.Yeni Malatyaspor, yarın yağacağı çalışmayla Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe’den Trabzonspor’a Suç Duyurusu04 Aralık 2017 Pazartesi 16:03
  • Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç İstifa Etti04 Aralık 2017 Pazartesi 15:58
  • Trabzonspor’u Ağırlayacak Eskişehir Basket’te Hazırlıklar Başlıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 15:58
  • Bursaspor - Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıkıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Cengiz Günaydın: "Çözüm Bulunmazsa Maçlara Çıkılmamasını Oylayacağız"04 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Göztepe Taraftarına Polis Amirinden Üçlü04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Manisa Protokolü, G.manisaspor İçin Toplandı04 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Türk Futbolunda Deprem04 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • Hummels’den Milli Futbolcuya Övgü04 Aralık 2017 Pazartesi 14:48
  • Sahaya Atılan Yabancı Cisimler Sporcuları Yaraladı04 Aralık 2017 Pazartesi 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti