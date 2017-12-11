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E.yeni Malatyaspor’da Kupa Mesaisi Başladı

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E.yeni Malatyaspor’da Kupa Mesaisi Başladı
Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında sahasında oynayacağı Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında sahasında oynayacağı Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Ligin 15. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 mağlup olarak galibiyet özlemini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, gözünü kupada oynayacağı Osmanlıspor maçına dikti. İlk maçta 3-1 yenildiği rakibi karşısında tur şansı arayacak olan Malatya ekibi, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Sakatlığı süren Adem Büyük, Batuhan Altıntaş ve Göztepe maçında kafasına aldığı darbeden dolayı tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Issiam Chebake'nin katılmadığı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İstasyon kulvarlarında çabukluk ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenmanın son bölümünde dar alanda pas ağırlıklı çift kale maç yapıldı.

Takımda morallerin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmazken, Teknik Direktör Erol Bulut'un oyuncularına bire birde motivasyon arttırıcı konuşmalar yaptığı gözlendi.

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