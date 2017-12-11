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E.yeni Malatyaspor’da Yönetim Yalçın Ayhan’ın Cezasını Görüşecek

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E.yeni Malatyaspor’da Yönetim Yalçın Ayhan’ın Cezasını Görüşecek
Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor'da süresiz kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ın son durumunu netleştirmek için yönetimin toplanma...

Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor'da süresiz kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ın son durumunu netleştirmek için yönetimin toplanma kararı aldığı belirtildi.

Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş maçının ardından disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun son durumunu görüşmek için toplanacak olan yönetimin, başarılı oyuncuyla yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Malatya'da takımdan ayrı antrenmanlarına devam eden Yalçın'ın da yeniden takıma dönmeye sıcak baktığı, tecrübeli futbolcunun bu konudaki ilk adımı yönetimden beklediği belirtiliyor.

Geçen hafta oynanan Göztepe maçında yenilen 3 golün de duran toplardaki yanlış adam paylaşımından kaynaklanması ve defansın önemli ismi Sadık Çİftpınar'da yaşanan ani performans düşüklüğünü de göz önüne aldığı öğrenilen yönetimin, özür dilemesi halinde tecrübeli futbolcuyu affedebileceği bildirildi.

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