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Eaton "Kaçak Akım" Konulu Üçüncü Raporunu Yayınladı

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Eaton "Kaçak Akım" Konulu Üçüncü Raporunu Yayınladı
Dünyada enerji yönetimi konusunda önemli şirketlerden olan Eaton, kaçak akım konularını ele alan raporunun üçüncüsünü yayınladı.

Dünyada enerji yönetimi konusunda önemli şirketlerden olan Eaton, kaçak akım konularını ele alan raporunun üçüncüsünü yayınladı. Raporda, mühendislerin olası tüm kaçak akım senaryolarını inceleyerek ve her durum için uygun RCD çözümlerini tartışarak en uygun RCD'yi nasıl seçebileceği açıklandı.

Eaton şirketi, kaçak akım konularını ele alan raporunun üçüncüsünü yayınladı. "Frekans dönüştürücülerle birlikte RCD'ler" isimli rapor, makine üreticilerine değişken frekanslı tahriklerle kullanıldığında kaçak akım cihazlarının (RCD'ler) istenmeyen tribini önlemek için ne yapılması gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Mühendislerin olası tüm kaçak akım senaryolarını inceleyerek ve her durum için uygun RCD çözümlerini tartışarak en uygun RCD'yi nasıl seçebileceğini anlatan raporda, makine performansını ve çalışma süresini arttırmak için olası arızaların daha iyi şekilde görülmesini sağlayan dijital RCD'lerin kullanımı da ele alındı.

Yüksek kaçak akımlarının neden oluştuğu ve kaçağı düşürmenin en uygun yolu konusunda öneriler sunan raporda, değişken frekanslı tahriklerin işlemlerin daha fazla enerji tasarrufuyla yapılmasını sağladığı, ancak normal çalışma sırasında bile bu devrelerin kaçınılmaz yüksek frekanslı kaçak akımlar oluşturabileceği ve eğer yanlış RCD seçimi yapılırsa bu durumun yanlış triple sonuçlanacağı belirtildi. Raporda, frekans dönüştürücülerin temel çalışmasının ek kaçak akımları nasıl oluşturduğu ve kullanılması gereken RCD tiplerinin de açıklandığı kaydedildi.

Şirkettin RCCB Ürün Müdürü Peter-Lukas Genowitz, "Üreticilerin tüm operasyonlarında enerji tasarrufunu arttırma talebiyle birlikte modern makinelerde frekans kontrollü tahrikler giderek daha çok kullanılmaktadır. Ancak bunlar kaçak akım cihazları gibi elektrikli koruma cihazlarında sorunlara yol açabilir. Bu uygulamalarda yanlış RCD tipinin kullanımının istenmeyen trip ve hatta koruma işlevinin tamamen kaybedilmesi gibi ciddi etkilerle sonuçlanabilir. Bu durum masraflı makine arıza süresine ve güvenli olmayan ekipmanlara yol açabilir" dedi.

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