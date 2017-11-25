Ebb Avrasya’nın En Büyük Bitki Ve Peyzaj Fuarında Yer Aldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Avrasya'nın en büyük bitki ve peyzaj organizasyonu olan (Eurasia Plant Fair/Flower Show) 9.Uluslararası İstanbul Süs Bitkileri,...

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Avrasya'nın en büyük bitki ve peyzaj organizasyonu olan (Eurasia Plant Fair/Flower Show) 9.Uluslararası İstanbul Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı'na katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi'ndeki ÇETAŞ standında yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi, ilimizi İstanbul'da temsil etti. Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Eurasia Plant Fair/Flower Show İstanbul, ülkemizde alanında düzenlenen en büyük ihtisas fuarıdır. Kıtaların buluşma noktası olan İstanbul'da düzenlenen bitki sektörünün dev organizasyonunda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yer aldık. Bitki ve ilgili sektörlerin temsilcilerinin uluslararası iş bağlantıları kurabilme, mevcut bağlantıları güçlendirebilme, yeni pazarlara ulaşabilme imkânlarını buldukları Avrupa ve Asya'nın buluştuğu bu ticari platformda, ilimizi ve zengin bitki çeşitlerini her yönüyle tanıtma imkânı bulduk. Yaklaşık 50 farklı ülkeden Türkiye'ye gelen kişilere ve İstanbullulara Erzurum'u dolu dolu anlattık" dedi.