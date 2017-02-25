Ecdat Parkına Ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ecdat Parkı, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği alanında düzenlenen yarışmada "Uygulanmış Proje" ödülüne...

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ecdat Parkı, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği alanında düzenlenen yarışmada "Uygulanmış Proje" ödülüne layık görüldü.

Sanatsal ve mimari bakımdan Türkiye'nin en büyük parklarından biri olan Ecdat Parkı, Süs Bitkisi Üreticiliği ve Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal bazda yayın yapan bir dergi tarafından düzenlenen yarışmada ödül kazandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Plant Ödülleri ile peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe toplam 4 kategoride gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ecdat Parkı ile "Uygulanmış Proje" dalında layık görüldüğü ödülü Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ceylani Kılıç aldı.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden örneklerin içinde yer alacağı Ecdat Parkı'nın yapım maliyeti yaklaşık 20 milyon lira. 100 bin metrekareden büyük bir alanda inşa edilen parkta Osmanlı ve Selçuklu kameriyeleri, surlar içinde tarihi liman, Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir kulesi, kule kafe, değirmen, deniz feneri, Osmanlı kahvehanesi, boğaz yalısı, 12 bin 500 metrekarelik gölet, Selçuklu giriş tagı, Osmanlı otağı amfi, cami, Mehteran binası, desenli bahçe, Hasbahçe, Selçuklu Hanı restoran, sosyal donatılar, KOMEK başta olmak üzere el sanatlarının sergilenip satılacağı satış yerleri bulunacak.