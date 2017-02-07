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Eceabat’tan Edirne’ye Anlamlı Hediye

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Eceabat’tan Edirne’ye Anlamlı Hediye
Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin ahşaptan yapılmış minyatürünü...

Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin ahşaptan yapılmış minyatürünü hediye etti.

Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etmek için Edirne'ye geldiğini ifade eden Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, "Size, Edirne'ye çok yakışacağını düşündüğümüz bir hediye getirdik" dedi.

Gürkan'a Eceabat Belediyesinde yer alan Minyatür Selimiye Camii'ni hediye eden Ejder, "Edirne demek, Mimar Sinan demek; Edirne demek Selimiye Camii demek. Bir sanatçı tarafından yapılan ve bize hediye edilen Minyatür Selimiye Camii'nin asıl yerinin Edirne olduğunu düşündük. Selimiye Camii, Edirne'nin bir parçası" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, "Üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük mimarı; Mimar Koca Sinan'ın ustalık eseri dediği Selimiye Camii, aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Selimiye Camii, Edirne ile özdeşleşmiş dünyanın en güzel yapılarından biridir. Bugün Edirne deyince herkesin aklına Selimiye Camii; Selimiye Camii deyince de Edirne'de gelir" şeklinde konuştu.

"Hediyeyi en iyi şekilde değerlendireceğiz"

Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder'e teşekkür eden Başkan Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak bizlere takdim ettiğiniz hediyeyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Edirne Belediyesi olarak kentimizin turizm potansiyelini arttıracak birbirinden değerli projeler geliştirdik. En kısa zamanda hayata kazandıracağımız bu projelerle Edirne'ye gelen 3 milyon turist sayısını 10 milyona çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Mimar Sinan ve Selimiye Camii bizim için çok önemli ve çok değerli bir emanet" dedi.

Şaheser Miniapark ile ilgili de bilgi veren Gürkan, "Mimar Koca Sinan'ın dünyada ve Türkiye'de bulunan 99 eserini Edirne'de buluşturacak olan Mimar Sinan'ın Eserleri Parkı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir destinasyon merkezi oluşturacak olan bu projede gün batımının izleneceği seyir terası da yer alacak" diye konuştu.

Gürkan, ayrıca Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder'e Yemiş Kapanı Hanı Kurtarma Kazısı ile ilgili de bilgi vererek, Selimiye'nin çevresini değiştirecek olan Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'ni anlattı.

Eceabat’tan Edirne’ye Anlamlı Hediye

Eceabat’tan Edirne’ye Anlamlı Hediye

Eceabat’tan Edirne’ye Anlamlı Hediye

Eceabat’tan Edirne’ye Anlamlı Hediye

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