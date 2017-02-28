Eczacıbaşı Vitra, Üst Tura Yükseldi

Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner'i 3-1 mağlup ederek Play-off 6 etabına yükseldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Rus yıldız Tatiana Kosheleva 21 sayı alırken, genç yıldız Tijana Boskovic 18 sayıyla takımına katkı sağladı.
Eczacıbaşı VitrA'nın Play-off 6'daki rakibi 3 Mart Cuma günü, Lüksemburg'da yapılacak kurada belli olacak.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Viktor Kozlovskyy, Pawel Burkiewicz
Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Larson, Gülden, Neslihan, Nilay, Simge
Dresdner SC: Smutna, Strumilo, Purchartova, Mcmahon, Rolfzen, Johnson, Courtois, Apitz, Schwabe, Cross
Setler: 3-1 (25-15, 19-25, 25-22, 25-18)
Süre: 109 dakika (24, 26, 32, 27)
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