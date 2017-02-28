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Eczacıbaşı Vitra, Üst Tura Yükseldi

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Eczacıbaşı Vitra, Üst Tura Yükseldi
Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner'i 3-1 mağlup ederek Play-off 6 etabına yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA, 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi D grubundaki son maçında, Alman rakibi Dresdner'i 3-1 mağlup ederek Play-off 6 etabına yükseldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Rus yıldız Tatiana Kosheleva 21 sayı alırken, genç yıldız Tijana Boskovic 18 sayıyla takımına katkı sağladı.

Eczacıbaşı VitrA'nın Play-off 6'daki rakibi 3 Mart Cuma günü, Lüksemburg'da yapılacak kurada belli olacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Viktor Kozlovskyy, Pawel Burkiewicz

Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Larson, Gülden, Neslihan, Nilay, Simge

Dresdner SC: Smutna, Strumilo, Purchartova, Mcmahon, Rolfzen, Johnson, Courtois, Apitz, Schwabe, Cross

Setler: 3-1 (25-15, 19-25, 25-22, 25-18)

Süre: 109 dakika (24, 26, 32, 27)

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