  • BIST 88.531
  • Altın 142,693
  • Dolar 3,5900
  • Euro 3,7896
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Eczaneden Hırsızlık Güvenlik Kameralarına Yansıdı

» »
Eczaneden Hırsızlık Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Adıyaman'da bir eczaneden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da bir eczaneden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir eczaneye sabah karşı giren yüzü maskeli bir şahıs, eczanenin işyeri kapısını zorlayarak girdi. İş yeri içerisine giren şahıs içeride bulunan bir adet bilgisayar çalarak olay yerinden hızla kaçtı. Sabah saatlerinde eczaneden hırsızlık olduğunu fark eden eczane çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki M.D.T., olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyette sorguya alınırken şahsın eczaneden çaldığı bilgisayar ise ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halk Otobüsünden Bozuk Paraları Çaldı22 Şubat 2017 Çarşamba 19:03
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni Önce Kundakladı Sonra Sosyal Medyada Yorum Yaptı22 Şubat 2017 Çarşamba 19:03
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Kişi Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 18:38
  • Rize’de Fetö Soruşturmasında 4 Öğretim Görevlisi Tutuklandı22 Şubat 2017 Çarşamba 18:33
  • Bursa’da Darbe Girişimi Davası22 Şubat 2017 Çarşamba 18:28
  • ‘Sgk Denetçisiyiz’ Diyerek Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 18:18
  • Terör Örgütü Üyesi İnşaatta Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:53
  • Mağazalardan Kıyafet Çalan Kadın Yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:53
  • Kadıköy’de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan 1 Kişi Gözaltına Alındı. Gözaltına Alınan Mehmet Ali G. İsimli Şüphelinin Sorgulanmak Üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Götürüldüğü Kaydedildi.22 Şubat 2017 Çarşamba 17:48
  • Karısını Ve Kızını Öldüren Baba Tutuklandı22 Şubat 2017 Çarşamba 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti