Edeb-i Hayat Okumalarında Kitaplar Dağıtılmaya Başlandı

Edeb-İ Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesinde kitaplar okullara ulaştırıldı.

Edeb-İ Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesinde kitaplar okullara ulaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Edeb-i Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okullara kitaplar dağıtılmaya başlandı. Kocaeli'nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencileri Mustafa Kutlu'ya ait eserler; ortaokul öğrencileri ise Cahit Zarifoğlu'na ait eserleri okuyacak ve bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak. 5'er kişilik okuma gruplarının oluşturulduğu projede okunacak kitaplar Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru yapan tüm okullara ulaştırılmaya başlandı.

Edeb-i Hayat Okumaları kitap okuma projesi, öğrencilere; Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak, milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amacını taşıyor. Edeb-i Hayat Okumaları kitap okuma projesinin 29 Nisan'da sınavı yapılacak. 5 Mayıs'ta sonuçların ilan edilmesi sonrası 13 Mayıs tarihinde Kocaeli Kitap Fuarı'nda ödül töreni düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen proje için katkı sağlayan herkese teşekkür eden Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, kitap okuma kültürünün çoğalması için önemli bir teşvik olacak projeyle öğrencilerin okuyacağı kitaplar sayesinde ufuklarının gelişeceğinin altını çizdi. Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yazar Mustafa Kutlu'ya ait eserleri okumaya başlayacak öğrencilerin kitapları okullarına ulaştı. Lisenin proje rehberi öğretmenlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çiğdem Arslan, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitapları ve okumayı sevdirmek için Edeb-i Hayat Okumaları isimli kitap okuma projesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Dereceye giren yarışma birincisi öğrenciye 3 tam altın, ikinciye 2 tam altın, üçüncüye 1 tam altın ödülü verilecek. Dereceye giren öğrencinin danışman öğretmelerine de aynı ödüller verilecek. Dereceye giren öğrencinin okuluna ise birinci, ikinci ve üçüncüye Katılım Belgesi+Mustafa Kutlu Kitap Seti+Bilgisayar, diğer dereceye giren okullara ise kitap seti ödülü verilecek.