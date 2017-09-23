Edebali Aşure Dağıttı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşlara aşure dağıttı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure gününe katılan Başkan Edebali, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Edebali, "İslam coğrafyasının ortak değeri olan aşureyi hemşehrilerimizle paylaştık. Toplumsal huzur, barış ve kardeşlik duygularının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Paylaşmanın Yıldırım'da bir gelenek olduğunu vurgulayan Paylaşmak, yardımlaşmak kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan en önemli değerlerdendir" ifadelerini kullandı.