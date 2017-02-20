Edebali Göz Bandı Takarak Futbol Oynadı, Atış Yaptı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, engelli sporculara moral vermek için göz bandı takarak futbol oynayp atış yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, engelli sporculara moral vermek için göz bandı takarak futbol oynayp atış yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Yıldırım'ı temsil eden Milli Atıcı Aysel Özgan, Para-Taekwondo Dünya Şampiyonu Büşra Gör, B1 Futbol 2. Lig'inde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Yıldırım Belediyesi Altı Nokta Görme Engelliler Futbol Takımı ve Yıldırım Belediyespor Ampute Futbol Takımı sporcuları ile bir araya geldi. Sporcuları antrenmanlarında ziyaret eden Başkan Edebali, Aysel Özgan'la birlikte atış yaparken, görme engelli ve ampute sporcularla birlikte de futbol oynadı.

Başkan Edebali, "Beşeri sermayemizin en önemli odak noktası gençlerimiz ve ağırlıklı olarak dezavantajlı kesimlerimiz. 250 bin genç nüfusu olan bir ilçe olarak hizmetlerimizin başında "Spor Şehri Yıldırım" hedefimize ulaşmak var. Yıldırım Belediyespor Kulübümüz bünyesinde 20'nin üzerinde branşta çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla donatıyoruz. İlçemizde projeler ürettiğimiz dezavantajlı kesimlerimizden biri de engelli kardeşlerimiz. Engelli vatandaşlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar yalnızca onlara istihdam sağlamak ya da fiziki mekanlarda kendilerini acındıracak bir hizmet anlayışı değil. Bilakis kendilerini hayata bağlayacak; hedeflerini, ideallerini gerçekleştirerek başarılarını ortaya koyacak projeler hazırlıyoruz. Onlar için sadece tesisler yapıp, maddi destekte bulunmuyoruz. Sporcularımızla bir araya gelerek, onlara vakit ayırarak, aramızdaki gönül bağını güçlendiriyoruz" dedi.

Engelli sporcuların elde ettiği başarıların kendileri için de mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Dünya çapında zirveye çıkan engelli sporcularımızın kazandıkları başarıların arkasında olmak bizler için de ayrı bir gurur kaynağıdır. Türkiye Şampiyonluğu'nun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Atıcılık Turnuvası'nda Dünya 2'ncisi olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Milli Atıcımız Aysel Özgan, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda altıncı olarak göğsümüzü kabarttı. Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı ile ilçemizi temsil eden Büşra Gör, Dünya Şampiyonluğu'nun yanında 5 kez Avrupa Şampiyonu olarak adeta tarih yazdı. İşitme engelli güreşçimiz Muhammed Akdeniz Avrupa Şampiyonluğu'nu Yıldırım'a kazandırırken, Milli Haltercimiz Ramazan Kara daAvrupa şampiyonu olarak bizleri sevince boğdu" diye konuştu.

Hayata bağlılıkları ve başardıklarıyla engelli sporcuların yaptıklarının bütün insanlara örnek olduğunu işaret eden Başkan Edebali, "İşitme engelli atletimiz Şükrü Çetinkaya Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa ve Dünya ikinciliklerini ilçemize getirdi. Yıldırım Belediyesi Altı Nokta Görme Engelliler Futbol Takımımız, B1 Futbol 2. Lig'inde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.Ampute Futbol Takımımızın sporcuları, azimle, inançla ve hayata bağlılıkla neler başarılabileceğini bizlere gösterdi. Onlar öncelikle kendilerine güvendi, bizler de sporcu kardeşlerimize güvendik ve artık çok daha büyük hedeflerimiz var. Engelli sporcularımız hedeflerine ulaşırken kendilerine destek olmaktan belediye olarak çok bahtiyar hissediyoruz. Amacımız sporu 7'den 77'ye herkese teşvik etmek" ifadelerini kullandı.