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Edebali’den Başarılı Sporculara Ödül

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Edebali’den Başarılı Sporculara Ödül
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen turnuvalarda başarı kazanan Belediye Spor Kulübü sporcularını meclis...

Yıldırım Belediyesi, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen turnuvalarda başarı kazanan Belediye Spor Kulübü sporcularını meclis toplantısında ödüllendirdi. Başarılı sporcuları her ay meclis toplantısında ağırlayarak ödüllendirdiklerini söyleyen Edebali, "İlçemizde 250 bini aşkın genç nüfusa sahibiz. Sahip olduğumuz bu büyük potansiyeli doğru kullanma adına sporun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Gençlerimize hem spor imkanları sunmaya, hem de sportif başarılarını ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Gruplarını birinci olarak tamamlayan ve Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanan Yıldırım Belediyespor U14, U17 ve U19 futbol takımlarının yanı sıra şubat ayında Kayseri'de düzenlenen Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Ramazan Kara ve aynı turnuvada üçüncü olan Kenan Yılmaz ve Ömer Faruk Bilgin ödüllendirildi.

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