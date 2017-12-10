Edebiyat Öğretmeninden "Ruhumun Perdeleri"

Adana'da edebiyat öğretmen Gurbet Duymuş, "Ruhumun Perdeleri" adlı ilk kitabının imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Adana'da edebiyat öğretmen Gurbet Duymuş, "Ruhumun Perdeleri" adlı ilk kitabının imza gününde okuyucularıyla buluştu.

Çukurova Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu'nda edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Gurbet Duymuş, 21 yıllık mesleki birikimiyle ilk kitabını yazmanın heyecanını yaşıyor. Duymuş, "Ruhumun Perdeleri" ismini verdiği kitabında söz şiir ve deneme üçlemesi şeklinde insana, ruha, çocuğa, evrene ve iç dünyaya bakışa yer veriyor. Duymuş ilk kitabında imza gününde sevenleriyle bir araya gelip kitabını imzaladı. İmzaya Adana Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile eşi Muazzez Akpınar, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, şube müdürleri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Gurbet Duymuş imza gününde yaptığı açıklamada, "Umutlarım, hayallerim ve duygularımla da kendimi gerçekleştirmekten, insanların ruh kıvrımlarıyla kendi ruhumdaki yaraların örtüştüğünü görüp yalnız olmamanın huzurunu yaşamaktayım. Bir adım daha atabilmenin şüküründeyim" dedi.