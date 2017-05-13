Edebiyatseverler Konak’ta Buluştu

Konak Belediyesi'nce bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri" başladı.

Konak Belediyesi'nce bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri" başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nün işbirliğinde düzenlenen etkinliğin ilk günü büyük ilgi gördü. Bu yılki teması "Edebiyatta Farklı Dünyalar ve Yeni Tasarımlar" olarak belirlenen etkinliğe Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca birbirinden değerli isimlerin söyleşileriyle renk kattığı etkinliğin açılışında Konuşan Konak Belediye Başkan Yardımcısı Eser Atak, kültür ve sanata her zaman önem verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Atak, bu yıl da dolu dolu bir programın meraklılarıyla buluştuğunu söyledi. Açılış töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nevzat Kaya da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe ilginin giderek arttığını, bunun da kendileri için umut verici olduğunu söyledi. İki gün boyunca yoğun bir program gerçekleştireceklerini belirten Kaya, "Karşılaştırmalı Edebiyat'ın amacı; "insan neden, nasıl yazar ve insan neden yazılı ürünleri okur" sorularına yanıt arar. Bu yıl biz de "Edebiyatta Farklı Dünyalar ve Yeni Tasarımlar" konu başlığını seçtik. Edebiyat kültürel yenilenmeye kapı açar. Edebiyat her çağda estetize ederek aynayı kendimize tutar" dedi. Kaya, Konak Belediyesi'ne kültüre ve sanata verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Mine Söğüt'ün romanları irdelendi

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğin ilk konuğu Almanya'dan gelen Margarita Fotiadis Kant'tan Postmodernizm'e Metafizik Eleştirisi'nin Temel Konsepti hakkında paylaşımda bulundu. Hülya Kaya'nın tercümesiyle açıklamalarda bulunan Fotiadis, salonu dolduranlar tarafından ilgiyle dinlendi. Gün boyu süren etkinlikte yazar Mine Söğüt de yer aldı. Nevzat Kaya ile birlikte yaptıkları söyleşide yazarın kitabı "Madame Arthur Bey" ve Diğerleri başlığı altında "Edebiyatta Cinsiyet ve Cinsellik Tasarımları'nı ele aldılar. "Mine Söğüt'ün Madame Arthur Bey Romanındaki Zaman ve Gerçeklik Algısı" konu başlığında ise Marmara Üniversitesi akademisyenlerinden Özge Emre sunumda bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Fakültesi'nden Metin Toker ise Mine Söğüt'ün bir diğer kitabını Beş Sevim Apartmanı'nı "Hermetik Bir Alan Olarak "Beş Sevim Apartmanı" konu başlığında ele aldı. Bu yıl büyük ilgi gören etkinlin geçen yılki konusu "Edebiyatta kıyamet ve Diğer Sonlar" olmuştu.