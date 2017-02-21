Edirne Ağaçlarla Nefes Alacak

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fiziksel ömrünü yitirmiş ağaçların yerine şehir peyzajına ve iklimine uygun 60 adet oya ağacı...

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fiziksel ömrünü yitirmiş ağaçların yerine şehir peyzajına ve iklimine uygun 60 adet oya ağacı (Lagerstroemia) fidanının dikimini gerçekleştirdi.

Yoğun kış şartlarında rüzgar, kar birikmesi, yağmur ve toprak yumuşaması gibi nedenlerle zarar görerek devrilen, hastalık ve kuraklık nedeniyle fiziksel ömrünü yitirmiş olan ağaçlar can ve mal güvenliğinin sağlanması adına Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yerlerinden söküldü.

Sökülen ağaçların yerine özellikle ana arterlerde araba ve yaya geçişine engel olmayacak, hava şartlarından etkilenmeyecek, yol ve binaların temellerine zarar vermeyecek ve şehir peyzajı ile şehir iklimine uygun 60 adet oya ağacı fidanının dikimi gerçekleşti.

Oya ağacı fidanlarının tekniğine uygun bir şekilde dikiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kenti güzelleştirmek ve ekolojik dengeyi sürdürebilmek adına çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.