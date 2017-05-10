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Edirne, Arap Turistlerin Yeni Cazibe Merkezi Olacak

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Edirne, Arap Turistlerin Yeni Cazibe Merkezi Olacak
EDİRNE (İHA) – Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili hem Arap sermayesinin hem de İslam Kalkınma Bankası'nın kaynak...

EDİRNE (İHA) – Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili hem Arap sermayesinin hem de İslam Kalkınma Bankası'nın kaynak ve sigorta faaliyetlerinden faydalanacaklarını belirterek "Özellikle belediyemizin yapmış olduğu projelerin desteklenmesiyle ilgili ciddi yatırım ve yatırımcıların bulunmasında gerçek katkı sağlanacak" dedi.

Arap turizmcilerden oluşan heyet, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti. Edirne Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Edirne Valisi Günay Özdemir, Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Başkanı Dr. Banadar Fahad Al Fuhaid, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş yetkilisi katıldı.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Edirne Valisi Özdemir, ciddi adımlar attıklarını kaydederek, yarından itibaren ortak fonksiyonların çalışmaya başlayacağını söyledi. Vali Özdemir, Edirne'de Arap turist sayısında gelecek haftalarda ciddi bir artışın olacağını vurgulayarak, "Bu da şunu gösteriyor, eğer bu şekilde bir çaba sonucunda, şuanda yarın başladığımız komisyon önemli bir gelişme kaydedecek ve birkaç ay içerisinde ciddi bir Arap turistinin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Çünkü Dr. Banadar kendisi bir Türk dostu, kendisi İstanbul, Bursa ve Edirne'yi çok seven birisi. Özellikle kadim kentlerimizin aşığı diyebiliriz. Edirne'yi de çok seviyorlar ve Edirne'ye de çok büyük katkılar sağlayacaklarını toplantı boyunca gördük. Bundan dolayı özellikle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yatırım yapmanın zamanı geldi"

Arap ve Türk yatırımcıları arasındaki iş birliğinin çoğaldığına belirten Dr. Banadar, "Bilinen bir gerçek vardır ki, Türk ve Arap dünyasının turisti en çok para harcayan turist olarak görülür. Tabi bu arada şuna da dikkat çekmek gerekiyor ki, son zamanlarda Arap ve Türk yatırımcıları arasında karşılıklı olarak yatırımların çoğaldığını görüyoruz. Arap aleminin Türkiye'deki yatırımlarının hacim aldığını görüyoruz. Aynı şekilde Arap dünyasında da Türk yatırımcıların yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bana göre çok güçlü ve sağlam yatırımlar yapmanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.

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