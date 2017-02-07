Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gegeoğlu: "İş Güvenliğini Önemsiyoruz"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Temsilcisi Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak iş güvenliğine çok önem verdiklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Temsilcisi Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak iş güvenliğine çok önem verdiklerini söyledi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Yeri Hekimi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise, "Edirne Belediyesi olarak bizim için önemli olan insan" dedi.

Edirne Belediyesinin hizmet aldığı alt yüklenici firmaların temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, firma temsilcilerinin yanı sıra; Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi İş Yeri Hekimi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İtfaiye Müdürü Aydın Baskak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İknur Aktaş, İş Güvenliği Uzmanı Özgür Cengiz, İş Yeri Hemşiresi İnci Özer, Tüm Yerel Sen Temsilcisi Bülent Uluca, Disk Genel İş Temsilcisi Özcan Aydın, Usta Başı Vecihi Altay da yer aldı.

Edirne Belediyesinin hizmet aldığı alt yüklenici firmaların temsilcileri ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Temsilcisi Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak iş sağlığı ve iş güvenliğine çok önem verdiklerini söyledi. Bir kişinin canının her şeyden daha önemli olduğunu anlatan Gegeoğlu, "Edirne Belediyesi olarak iş güvenliğini gerçekten çok önemsiyoruz. İşçiyi koruma ile ilgili alacağınız malzemelere lütfen özenelim ve dikkat edelim. Yapılan sağlık muayenelerini usulen değil de hakkıyla yapalım" diye konuştu.

2017 Ocak ayında 161 kişinin iş yerlerinde iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Başkan Yardımcısı ve İş Yeri Hekimi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. 2017 Ocak ayında Türkiye genelinde 161 kişi iş yerlerinde öldü. Keşke 21'inci yüzyılda bunları konuşmuyoruz olsak. Bir hekim olarak, bir insan olarak bundan utanıyorum. 161 bir sayı olabilir ama bunların da çocukları ve aileleri var. Edirne Belediyesi olarak taşeron işçileri dahil her personelin iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Bizim için önemli olan insan. Giden canlar bizim kardeşimiz, tanıdığımızda olabilir" dedi.

İş Güvenliği Uzmanı Özgür Cengiz, Edirne Belediyesinin hizmet aldığı alt yüklenici firmaların temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerine alınması gereken önemler, belediye çalışma prensipleri, yapılacak olan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.