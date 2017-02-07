  • BIST 87.168
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9638
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gegeoğlu: "İş Güvenliğini Önemsiyoruz"

» »
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gegeoğlu: "İş Güvenliğini Önemsiyoruz"
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Temsilcisi Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak iş güvenliğine çok önem verdiklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Temsilcisi Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak iş güvenliğine çok önem verdiklerini söyledi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Yeri Hekimi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise, "Edirne Belediyesi olarak bizim için önemli olan insan" dedi.

Edirne Belediyesinin hizmet aldığı alt yüklenici firmaların temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, firma temsilcilerinin yanı sıra; Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Vekili Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi İş Yeri Hekimi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İtfaiye Müdürü Aydın Baskak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İknur Aktaş, İş Güvenliği Uzmanı Özgür Cengiz, İş Yeri Hemşiresi İnci Özer, Tüm Yerel Sen Temsilcisi Bülent Uluca, Disk Genel İş Temsilcisi Özcan Aydın, Usta Başı Vecihi Altay da yer aldı.

Edirne Belediyesinin hizmet aldığı alt yüklenici firmaların temsilcileri ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İş Veren Temsilcisi Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediyesi olarak iş sağlığı ve iş güvenliğine çok önem verdiklerini söyledi. Bir kişinin canının her şeyden daha önemli olduğunu anlatan Gegeoğlu, "Edirne Belediyesi olarak iş güvenliğini gerçekten çok önemsiyoruz. İşçiyi koruma ile ilgili alacağınız malzemelere lütfen özenelim ve dikkat edelim. Yapılan sağlık muayenelerini usulen değil de hakkıyla yapalım" diye konuştu.

2017 Ocak ayında 161 kişinin iş yerlerinde iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Başkan Yardımcısı ve İş Yeri Hekimi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Çok kıymetli bir iş yapıyoruz. 2017 Ocak ayında Türkiye genelinde 161 kişi iş yerlerinde öldü. Keşke 21'inci yüzyılda bunları konuşmuyoruz olsak. Bir hekim olarak, bir insan olarak bundan utanıyorum. 161 bir sayı olabilir ama bunların da çocukları ve aileleri var. Edirne Belediyesi olarak taşeron işçileri dahil her personelin iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Bizim için önemli olan insan. Giden canlar bizim kardeşimiz, tanıdığımızda olabilir" dedi.

İş Güvenliği Uzmanı Özgür Cengiz, Edirne Belediyesinin hizmet aldığı alt yüklenici firmaların temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerine alınması gereken önemler, belediye çalışma prensipleri, yapılacak olan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Başarılı Avm Park Afyon07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • Sel Mağduru Esnafa Yardım Fonu’ndan Ödenek Çıkarıldı07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • Burun Estetiği Yaptırmak İçin Neden Çok07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • Buca Belediyesi 50 Bin Nutuk Dağıtacak07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Dr. Özen’den Kozlu Belediyesi’ne Taziye Ziyareti07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Muratpaşa’da Trafolar Tabloya Dönüşüyor07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Afyonkarahisar’da “Çaya Geliyoruz” Projesi Devam Ediyor07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Sertifikalı Borsa Yatırım Eğitimleri Başladı07 Şubat 2017 Salı 09:53
  • Soğanlı’da Yeni Bir Şehir Doğuyor07 Şubat 2017 Salı 09:48
  • Kaymakam Dündar’dan Şehit Korucu Ailelerine Ziyaret07 Şubat 2017 Salı 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti