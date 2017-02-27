Edirne Belediye Meclisi'nin Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

Edirne Belediye Meclisi'nin Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.

Edirne Belediye Meclisi'nin Mart Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda, 1 Mart Çarşamba Günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında toplanacak olan mecliste 6 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlanacak. Bir önceki toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başlayacak olan toplantıda gündem maddeleri ise şu şekilde:

"Katı Yakıt Numune Alma Bedeli, belediye sınırları içerisinde S,M,T gibi J Plaka ile taşımacılık yapan araç sahiplerinin taleplerinin Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den kredi kullanılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün yazısı, 2017 mali yılında belediyede çalışan zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretlerin belirlenmesi ve İmar Komisyonu'na havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan imar komisyon kararları."