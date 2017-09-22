Edirne Belediyesi Edirnespor’un Lig Mücadelesi Başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor, evinde Altınova Belediyespor ile karşılaşacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor, evinde Altınova Belediyespor ile karşılaşacak.

Edirnespor'un 2017-2018 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de yapacağı ilk mücadelesine tüm taraftarları davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Takımın için sen orada ol. Bu mücadeleyi hep birlikte göğüsleyelim" dedi. Gürkan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselen Edirnespor'a başarılar diledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Edirnespor, 2017-2018 sezonunun ilk maçında Altınova Belediyespor'a ev sahipliği yapacak. Maç, 25 Kasım Stadyumu'nda 24 Eylül 2017 Pazar Günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

Edirnespor, bu yıl Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 12. Grupta 13 takım ile mücadele edecek. Edirnespor'a ligin ilk maçında başarılar dileyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tüm Edirneli taraftarları takımını desteklemeye davet etti.

Edirnespor'un teknik ve altyapı kadrosuyla sezona iyi hazırlandığını ifade eden Gürkan, "Haydi, Edirne lig başlıyor. Edirnespor'u bu zorlu mücadelede yalnız bırakma. 24 Eylül Pazar Günü; tribünde sende yerini al. Bu başarıya hep birlikte imza atalım" dedi.

Gürkan, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura yükselen Edirnespor'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.