Edirne Belediyesinden Çevresel Sorunlara Duyarlılık

Milyonlarca insanın iklim değişikliğini durdurmak için bir araya geldiği WWF Dünya Saati Etkinliği'ne Edirne Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da...

Milyonlarca insanın iklim değişikliğini durdurmak için bir araya geldiği WWF Dünya Saati Etkinliği'ne Edirne Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da destek veriyor. Edirne Belediyesi, yönetim ve ek hizmet binalarının dekoratif aydınlatmalarını 25 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında kapatarak, dünyanın en büyük çevre hareketine katkıda bulunacak.

Dünya çapında 5 milyon destekçisiyle 100'den fazla ülkede çalışan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, biyolojik çeşitliliği korumayı ve insanın doğadaki ayak izini azaltmayı hedefleyen projeler yürütüyor. 2007 yılından itibaren gerçekleştirilen ve geçen yıl 178 ülkeden, 2.5 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi kabul edilen Dünya Saati (Earth Hour) etkinliğine Edirne Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da katılıyor.

Edirne Belediyesi tüm dünya ile aynı anda bir saatliğine ışıkları kapatarak, çevresel sorunlara büyük bir duyarlılık gösterecek. Edirne Belediye Başkanlığı yönetim ve ek hizmet binalarının dekoratif aydınlatmalarını 25 Mart Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında kapatarak, dünyanın en büyük çevre hareketine katkıda bulunacak.