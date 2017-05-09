Edirne Esnafından Gürkan’a Teşekkür

Edirne'de son günlerde artan turist sayısı Edirne'deki esnafının da yüzünü güldürdü.

Edirne'de son günlerde artan turist sayısı Edirne'deki esnafının da yüzünü güldürdü. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, turizme katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Gürkan, "Artık işimiz daha zor. Şimdiki görevimiz kaliteyi korumak" dedi.

Edirne'de yaklaşık bin 400 yıldır düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne rekor katılım gerçekleşti. Binlerce kişinin yer aldığı Kakava Şenlikleri, Edirne esnafının da yüzünü güldürdü.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Arslanzade'nin sahibi Arif Meriç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Gürkan'a Edirne Belediye logosu temasıyla badem ezmesi hediye ettiler.

Amaçlarının Edirne'deki markaları ön plana çıkartmak olduğunu ifade eden Gürkan, "Mayıs ayının sonuna kadar otellerde yer kalmadığı öğrendim. Kakava'dan bir hafta önce ciğercilerin elindeki ciğer çok erken saatlerde tükendi. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne yaklaşık 80 bin kişi katıldı. Artık işimiz çok daha zor. Şimdiki görevimiz kaliteyi korumak. Tüm esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece esnaf değil, Edirne kazandı" dedi.