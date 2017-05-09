  • BIST 95.018
  • Altın 141,048
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,9152
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 19 °C

Edirne Esnafından Gürkan’a Teşekkür

» »
Edirne Esnafından Gürkan’a Teşekkür
Edirne'de son günlerde artan turist sayısı Edirne'deki esnafının da yüzünü güldürdü.

Edirne'de son günlerde artan turist sayısı Edirne'deki esnafının da yüzünü güldürdü. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile şekerlemeci Arif Meriç, turizme katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Gürkan, "Artık işimiz daha zor. Şimdiki görevimiz kaliteyi korumak" dedi.

Edirne'de yaklaşık bin 400 yıldır düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne rekor katılım gerçekleşti. Binlerce kişinin yer aldığı Kakava Şenlikleri, Edirne esnafının da yüzünü güldürdü.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Arslanzade'nin sahibi Arif Meriç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, Gürkan'a Edirne Belediye logosu temasıyla badem ezmesi hediye ettiler.

Amaçlarının Edirne'deki markaları ön plana çıkartmak olduğunu ifade eden Gürkan, "Mayıs ayının sonuna kadar otellerde yer kalmadığı öğrendim. Kakava'dan bir hafta önce ciğercilerin elindeki ciğer çok erken saatlerde tükendi. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne yaklaşık 80 bin kişi katıldı. Artık işimiz çok daha zor. Şimdiki görevimiz kaliteyi korumak. Tüm esnaf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sadece esnaf değil, Edirne kazandı" dedi.

Edirne Esnafından Gürkan’a Teşekkür

Edirne Esnafından Gürkan’a Teşekkür

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Sorunlar Konulu Seminer09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Borç Yapılandırmasında Süreyi Kaçıranlara Müjde09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Üniversite Öğrencileri Doğa Gezisi Yaptı09 Mayıs 2017 Salı 17:13
  • Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman’dan ‘Eşit Mesafe’ Vurgusu09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Muhtar Dilmaç’tan Mahalle Sakinlerine Avantaj Card Hizmeti09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Vali Altıparmak, Halkın Sorunlarını Dinledi09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Bulanık’ta ‘Güvenlik’ Toplantısı09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Baja Rallisi Şehitler Adına Olacak09 Mayıs 2017 Salı 17:08
  • Yedikleri Mantardan Zehirlendiler09 Mayıs 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti