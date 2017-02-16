Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 1 Milyonu Aşkın Tıbbi Hizmet

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 2016 yılında 1 milyon 149 bin 117 ayaktan hasta, 25 bin 729 yatan hasta, 9 bin 929 diş muayenesi olmak üzere toplam...

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 2016 yılında 1 milyon 149 bin 117 ayaktan hasta, 25 bin 729 yatan hasta, 9 bin 929 diş muayenesi olmak üzere toplam 1 milyon 184 bin 775 hastaya tıbbi hizmet verildiği açıklandı.

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Basın ve İletişim Biriminden yapılan açıklamada, hastanede 8 bin 743 nitelikli ameliyat, 7 bin 105 diyaliz seansı ile hizmet verildiği ve 2 bin 98 hastanın il dışından gelerek tedavileri için Balkanların Sağlık Üssü Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini tercih ettiği belirtildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Diş Ünitesinde de 9 bin 929 hasta muayenesinin yanı sıra bin 451 hastaya diş çekimi, 253 hastaya kanal tedavisi, 2 bin 436 hastaya protez işlemi yapıldığı açıklandı.

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Basın ve İletişim Biriminden yapılan açıklamada, "Evde Sağlık Hizmetler bin 94 hastayı evinde tıbbi tedavi takibine alıp gerekli tedavi, tetkik ve pansumanlarını yapmıştır. Palyatif Bakım Ünitesi 36 yatağı ile 257 hastanın yatarak tedavileri yapılmıştır. Koroner Anjiografi Ünitesi açıldı. Sekiz ayda 594 hastaya koroner anjio yapıldı. Hizmet kalitesini daha ileriye taşımak ve bölge halkına kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak için Nükleer Tıp Uzmanlarını kadrosuna dahil ederek, Nükleer Tıp Bölümünü hizmete açtı. Edirne Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Türkiye'de yeni bir meslek dalı olan Ergoterapist hizmet vermeye başladı. Flexible URS Tekniği ile ağrısız böbrek taşı ameliyatları yapılmaya başlandı. Haftada en az üç vaka olmak üzere toplam 150 hastaya müdahale edildi. Bariatrik(Obezite) cerrahi işlemleri başladı. 5 ay içinde 215 kiloya varan 46 obezite hastası ameliyat edildi. Tedavi takipleri devam ediyor. Replantasyon El Cerrahisi biriminde Trakya bölgesindeki iş kazası ve trafik kazası sonucu 11 hastaya uzuv kopması ameliyatı, 23 hastaya damar kopması ameliyatı, 36 hastaya sinir tamiri, 108 hastaya tendon tamiri ameliyatları olmak üzere 178 hastaya ameliyat yapıldı. İleri düzey estetik ameliyatlar dahil olmak üzere 4 bin 721 hastaya plastik cerrahi ameliyatları yapıldı. Laporoskopik (kapalı yöntemle) GİS (mide-bağırsak) ameliyatları başladı ve başarı ile devam etmekte" denildi.

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklere doğumsal kalp taraması yapılmaya başlanırken, geç kalındığında kalıcı körlüğe neden olan erken doğan bebeklerin görme bozukluklarını teşhis eden ROP Tanı Merkezi açıldı. Hastanede Ürolojik Onkolojik ameliyatları da yapılmaya başlandı. T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumundan "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi" alan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde "Sertifikalı Eğitim Programı" veriliyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Merkezi" yetki belgesi verilirken 2 bin 664 metrekare kapalı alan 300 metrekare açık alana sahip olan kurum kreşi sağlık çalışanlarının 3-6 yaş arası çocuklarına hizmet vermeye başlandı.