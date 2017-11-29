Edirne Valisi Özdemir’e Tepkiler Sürüyor

Edirne'nin kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yapan Edirne Valisi Günay Özdemir'in sözlerine Kars'ta tepkiler çığ...

Edirne'nin kurtuluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşma yapan Edirne Valisi Günay Özdemir'in sözlerine Kars'ta tepkiler çığ gibi büyüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanı Yaver Özcan, Edirne Valisi Günay Özdemir'i, Kars ve Sarıkamış için sarf ettiği sözlerden dolayı mahkemeye vereceğini söyledi. Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer ise Vali Özdemir'in biran evvel Kars ve Sarıkamışlılardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Vali Günay Özdemir'in, "Sarıkamış'ta da Solo Türk ile beraberdik. Ama bu kadar duygusal değildi. Çünkü Edirne halkı vatanını seven, bayrağına sahip çıkan, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan halktır. Edirnelileri tanımaktan büyük mutluluk duydum. Artık Edirneliyim ve Edirne'yi her yerde yaşayacağım" sözlerine Kars MHP İl Başkanı Yaver Özcan'dan tepki geldi.

MHP İl Başkanı Yaver Özcan, "Edirne valisinin geçen gün bir toplantıda kendisinin Kars'ta görev yaptığı yıllarda Karslıların özellikle Sarıkamış ile alakalı Solo Türk ile ilgili F16 ile yapılan gösterilerin Sarıkamış'ta yapıldığını, ama Sarıkamış'takinin Edirne'deki kadar duygusal olmadığını, çünkü Edirne halkının vatanını seven bayrağına sahip çıkan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkan bir halk olduğunu söyleyerek, güya Karslıların ve Sarıkamışlıların vatan, millet sevgisini sorgulama hadsizliğinde bulunmuştur. Sayın valimizi Kars'ta görev yaptığı yıllardan tanırız. Kars'ta yapmış olduğu hiçbir icraat olmadığı gibi, bir tane tuvalet yaptırmıştır kendisi, o da sonradan takıldı" dedi.

"Kars'ta tek icraatı bir tuvalet yaptırmak olan valinin Karslıların, Sarıkamışlıların vatan sevisini sorgulama ne onun haddidir, ne de biz müsaade ederiz" diyen Özcan, "Edirneliler ne kadar vatanına bağlıysa, vatan millet aşığı ise Karslılar da o kadar vatanına bağlı, milletine bağlı, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir Türk toplumudur. Sadece protokol toplantılarına katılıp, sabah saat 08.00'de makamına gelip, makamından 17.00'de evine giden bir vali olarak hatırlıyoruz biz onu. Bir de o zaman ki burada FETÖ okullarının cemaatin, şimdiki terör örgütünün onlara verdiği randevularla, onların gittiği okullara, onların toplantılarına katıldıklarıyla hatırlıyoruz" diye konuştu.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Özcan, "Hiç Sarıkamış'ta bulunmamış, Sarıkamış'ın o manevi atmosferini teneffüs etmemiş bir valinin Sarıkamış'ta bunu görmedim demesi, kendisinin ruhsuz olduğunu gösteriyor. Edirnelilerin vatan sevgisini, bayrak sevgisini, cumhuriyet sevgisini, tabii ki kimse sorgulayamaz. Ama aynı şekilde Kars'ın, Sarıkamış'ın da vatan, millet, cumhuriyet sevgisini ne vali ne de bir başkası sorgulayamaz. Biz bu vali hakkında biz parti olarak ayrıştırma yaptığı için milleti böldüğü için vatan millet sevgisini sorguladığı için suç duyurusunda bulunacağız. Bu vali beyin bahsettiği Sarıkamış'taki Solo Türk gösterisi Sarıkamış Harekatı'nın 100'üncü yılında gerçekleştirilmiş bir etkinlik. O zaman kamuoyu bilir. "100 bin kişi ve 100. Yıl" sloganıyla organize edilen Gençlik Spor Bakanlığının ve diğer bakanlıkların, Kars'ın organizesinde orada da 100 bin kişi bulunduğu bir atmosferde bu ruhu yaşayamamışsa vali, bunun takdirini size bırakıyorum. Bunun üzerine söylenecek söz yok. Yani 100 bin kişi orada bu manevi hazzı yaşıyor. Oradaki şehadet mertebesine ulaşmış donarak veya çatışarak 90 bin şühedanın olduğu bir yerde, ecdadın olduğu bir yerde o manevi havaya, o ruha girememişse vali bey kendisini sorgulasın" dedi.

Vali Günay Özdemir'in sözlerine tepki gösteren Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Başkanı Halit Özer ise "Bu sabah bütün ülke gündemine hızla düşen ve üzücü bir haber ardından bizde üzülerek güne başladık. Daha öne Kars'ta valilik yapan valimiz Günay Özdemir, Edirne'ye atandı. Tabi biz o mutluluğu şöyle yaşamıştık. Kars'tan Edirne'ye bu olsa gerek, Kars'tan Edirne'ye bir valimiz gitti diye, kendisi Edirne kurtuluşunda yapmış olduğu bir açıklamada, "Ben Edirneliler kadar vatanına, milletine, bayrağına sahip bir millet görmedim." demesi ve bunu Sarıkamış'ta da görmedim. Kars'ta da yaşamadım demesi, bizi ve bölge halkını ciddi manada bir üzüntüye sokmuştur. Tabi acaba kendisi burada valilik yaparken, Kars'ımızın, Sarıkamış'ımızın, 90 bin şehidin yaşadığı, evliyalar diyarı olduğunu unutmuş muydu? Kars'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmişliğini unutmuş muydu? Oysaki kendisinin görev zamanlarında burada örnekleri var. Çoğu işletmeyi kapattırarak, göçe zorladığı bile halkımız tarafından bilinmektedir. O zamanki yapmış olduğu hal ve hareketlerini devletin valisidir yapabiliriz şeklinde sinemize basmıştık. Oysa ki ilahi adaletin tecellisiyle kendisi o ihaneti, kendi cümleleriyle dile getirmiş. Kars ve bölge halkını bir kez daha üzmüş, bizlerde Kars'tan Edirne'ye şunu söylemek istiyoruz. Vali Günay Özdemir'den Kars ve bölge halkından ivedilikle özür dilemesini ve bu tür gafletleri yapmaması şeklinde kendilerine bir mesaj olarak göndermek istiyoruz" ifadelerini kaydetti.