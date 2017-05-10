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Edirne’de 20 Bin Kutu Kandil Simidi Dağıtıldı

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Edirne’de 20 Bin Kutu Kandil Simidi Dağıtıldı
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Berat Kandilinde de devam edildi.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Berat Kandilinde de devam edildi. Edirne halkına kandil simidi ikramında bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kandiller barış, huzur, bereket günüdür" dedi.

Edirne Belediyesi, Saraçlar Caddesi başta olmak üzere 24 mahallede toplamda 20 bin kutu kandil simidi ikramında bulundu. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende de katılımcılara kandil simidi ikramı yapıldı.

Berat Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini dileyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tüm Müslüman aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Kandiller, barış, huzur ve bereket günüdür" dedi.

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