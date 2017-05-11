Edirne’de 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Meriç ilçesinin Paşayenice köyü yakınlarında durdurulan bir araç içerisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 7 Nepal ve 14 Pakistan uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan araç sürücüsü olan organizatör H.İ. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edildiği bildirildi.