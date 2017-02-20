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Edirne’de 330 Bin Tl’lik Eroin Hammaddesi Ele Geçirildi

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Edirne’de 330 Bin Tl’lik Eroin Hammaddesi Ele Geçirildi
Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 7 adet 25 litrelik bidon içerisinde toplamda 153 litre piyasa değeri 330 bin TL olan eroin hammaddesi...

Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde 7 adet 25 litrelik bidon içerisinde toplamda 153 litre piyasa değeri 330 bin TL olan eroin hammaddesi olarak kullanılan asit anhidrit ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, İpsala ilçesi Yenikarpuzlu Beldesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında 7 adet 25 litrelik bidon içerisinde toplamda 153 litre piyasa değeri 330 bin TL olan eroin hammaddesi olarak kullanılan asit anhidrit olarak değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Söz konusu araç içerisinde bulunan M.E. ile A.U. isimli şahıslar, İpsala Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzeri gözaltına alınırken, otomobile ise el konulduğu bildirildi.

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