  • BIST 94.996
  • Altın 141,117
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Edirne’de Bando Ve Tava Ciğer Festivali Başladı

» »
Edirne’de Bando Ve Tava Ciğer Festivali Başladı
Edirne'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Bando ve Tava Ciğer Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Edirne'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Bando ve Tava Ciğer Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivale ev sahibi Edirne, Bursa, İstanbul bandolarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'dan bando ekipleri katıldı. Tava ciğer ustalarının en ön sırada yer aldığı kortej, belediye önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Buradaki programın ardından Saraçlar Caddesi'ne geçilerek, açılış konuşmaları yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl hatırlıyorum burada bando sayısı daha azdı, hem de katılımcı sayısı. Mayıs ayına baktığımızda kentimizin tüm otelleri, tüm misafirhaneleri dolu. Köftecilerimiz, ciğercilerimiz hazırladıkları ürünleri bitirerek evlerine gidiyorlar. Peynircilerimiz aynı şekilde" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ise, "Ciğer aslında sadece Edirne'de yenir. Edirne'de özeldir. Edirne ciğerinde başka yerde aynı tadın alınması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılan bando şeflerine plaket takdim edildi. Festival, pazar günü yapılacak acı biber yeme yarışması ve ücretsiz ciğer ikramı ile son bulacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 Kadın Çocuklara Sıcak Bir Yuva İçin Cebelitarık Boğazı’nda Kulaç Atacak12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Alanya’nın 30 Yıllık Teleferik Özlemi Haziranda Bitiyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Yılmaz: "560 Binin Üzerinde Öğretmen Tayin Ettik"12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Moloz Yığınında Döndü12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası Samsun’da Toplandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Şehit Uzman Onbaşıyı Son Yolculuğuna Binler Uğurladı12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Canpolat’tan Ağbaba’ya Cevap12 Mayıs 2017 Cuma 18:13
  • 8 Çocuk Babasının Organları 3 Kişiye Umut Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti