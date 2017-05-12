Edirne’de Bando Ve Tava Ciğer Festivali Başladı

Edirne'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Bando ve Tava Ciğer Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Edirne'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Bando ve Tava Ciğer Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivale ev sahibi Edirne, Bursa, İstanbul bandolarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'dan bando ekipleri katıldı. Tava ciğer ustalarının en ön sırada yer aldığı kortej, belediye önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Edirne Valisi Günay Özdemir ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Buradaki programın ardından Saraçlar Caddesi'ne geçilerek, açılış konuşmaları yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl hatırlıyorum burada bando sayısı daha azdı, hem de katılımcı sayısı. Mayıs ayına baktığımızda kentimizin tüm otelleri, tüm misafirhaneleri dolu. Köftecilerimiz, ciğercilerimiz hazırladıkları ürünleri bitirerek evlerine gidiyorlar. Peynircilerimiz aynı şekilde" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ise, "Ciğer aslında sadece Edirne'de yenir. Edirne'de özeldir. Edirne ciğerinde başka yerde aynı tadın alınması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılan bando şeflerine plaket takdim edildi. Festival, pazar günü yapılacak acı biber yeme yarışması ve ücretsiz ciğer ikramı ile son bulacak.