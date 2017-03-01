Edirne’de Gerçeğini Aratmayan Deprem Tatbikatı

Edirne'de, İmam Hatip Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Edirne'de, İmam Hatip Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan deprem ve tahliye tatbikatına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Teşkilatı katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, depremleri önlemenin mümkün olmadığından depreme hazırlıklı olmanın, profesyonel kurtarma ve tıbbi müdahale hizmetleri sunmanın oldukça önem arz ettiğini söyledi.

Öğrencilerin deprem ve doğal afetlere karşı farkındalığını arttırmak için gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, okulun ikinci ve üçüncü katından camdan tahliyeler, deprem anında hızlı toplanma ve ilk yardım konularında gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, "Doğal afetler kaçınılmazdır. Ancak gerekli önlemler alınarak ve uygun kurtarma ve müdahale yöntemleri kullanılarak afetlerin meydana getirdiği zararlar en aza indirilebilir. Depremleri önlemek mümkün olmadığından depreme hazırlıklı olmak, profesyonel kurtarma ve tıbbi müdahale hizmetleri sunmak oldukça önem arz etmektedir" dedi.