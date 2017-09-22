Edirne’de Huzur Operasyonunda 3 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin umuma açık içkili mekanlarda düzenlediği huzur operasyonunda mekânlarda kaçak olarak çalıştırılan 3 Özbek...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polisin umuma açık içkili mekanlarda düzenlediği huzur operasyonunda mekânlarda kaçak olarak çalıştırılan 3 Özbek uyruklu kadın gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekânlara baskınlarını sürdürüyor. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde oturma ve çalışma izni evrakları tam olmayan 3 Özbekistan uyruklu kadın, gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerde en büyük yardımın Uzunköprü halkının 155 Polis İmdat hattına yaptıkları ihbar ve şikâyetler olduğunu belirterek, operasyonların süreceğini bildirdiler.

Uzunköprü'de son bir haftada düzenlenen huzur operasyonlarında toplam 15 yabancı uyruklu kadın yakalanarak sınır dışı edildi.