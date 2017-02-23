Edirne’de ’Kayıtlı İstihdamın Önemi Ve İşverenlere Yönelik Teşvikler’ Konferansı Düzenlendi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında "Kayıtlı İstihdamın Önemi ve İşverenlere Yönelik Teşvikler" konulu konferans düzenlendi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında "Kayıtlı İstihdamın Önemi ve İşverenlere Yönelik Teşvikler" konulu konferans düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Kayıtlı Çalışıyorum" projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, Milliyet gazetesinde köşe yazarı ve NTV'de ekonomi yorumculuğu yapan Prof. Dr. Cem Kılıç, "Güncel Ekonomik Gelişmeler, Kayıtlı İstihdam ve İstihdam Teşvikleri" başlıkları altında katılımcıları bilgilendirdi. Kılıç, kayıt dışı istihdam sağlayan işverenlerin ne gibi sonuçlar ile karşılaşabileceği hakkında konuştu.

"Kayıt dışı istihdam işveren açısından tehlikelidir"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, kayıt dışı istihdam veren işverenlerin yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezasıyla karşılaşma veya iş yerinin kapatılması riski olduğuna dikkat çekti. Kılıç, "Meslek kuruluşunda çalışan birisinin maaşı 3 bin lira, sen onu asgari ücretten göstermişin, SGK bir defa hemen seni takibe alıyor ve diyor ki meslek kuruluşuna sen prim kaçırıyorsun, sen sigorta priminin gerçek değerinden bildirmiyorsun. Meslek kuruluşuna denetim elemanı gönderiyor, ondan sonra hakkında inceleme başlatıyor. İdari para cezaları çok yüksek. Sosyal Güvelik Kurumu'nun, 2007'de yürürlüğe giren 5510 kanun ile sistem müthiş değişti. SGK bir defa kayıt dışılığı tespit ederse, başından itibaren aradaki farkı hesap faiziyle işverene ödetir. Olması gereken rakam ile var olan rakam arasındaki farkı ödetir. İdari para cezası keser. Çalışma Bakanlığı Müfettişleri bu da bir şey değil, asıl can yakacak kısım SGK'dır. Çünkü denetim neticesinde siz bu kadar eksik rakam ödemişsiniz, sen ek bildirge ver diyecek. Diyelim ki 6 yıldır işçi çalışıyor burada zaman aşımı süresi hak düşürücüsü 5 yıl olduğu için her ay için ek bildirge verilecek. Toplamda 60 ay çarpı iki brüt asgari ücret yaklaşık 250 bin lira tek bir kişi için idari ceza ödemek ile karşı karşıya gelebilir. Buna fazla mesai de dahil. Fazla mesai tespit edilir ise bunun içinde ek bildirge istenir. Kayıt dışı işveren açısından son derece tehlikelidir. Devlete yapılan yanlış muhakkak döner ve birgün ceza olarak döner sizi bulur" dedi.