Edirne’de ‘Kudüs’ Sergisi Açıldı

Edirne'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kudüs" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü binası fuaye salonunda açılışı yapılan sergide Filistinli gazeteci Saeed Qaq'ın fotoğrafları fotoğrafseverlerle buluştu. Filistinli Fotoğraf Sanatçısı Saeed Fuat'ın da fotoğraflarının bulunduğu serginin açılışına Vali Günay Özdemir, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve MHP İl Başkanı Hakan Özkan'ın yanı sıra çok sayıda kurum müdürü ve çalışanlar katıldı.

"Kudüs'te barış dünyaya barış getirecektir"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, sergide yaptığı konuşmada, "3 semavi dinin kutsal mekanlarının bir arada yer aldığı ilk kıblemiz Harem-i Şerif'in her daim nur gibi parladığı peygamberler şehri Kudüs'ün kutsiyetinin müdafaası sadece Müslümanların değil, tüm insanlık için önemli bir görevdir. Kudüs'te barış dünyaya barış getirecektir. Biz Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mescid-i Aksa'da çocukların ölmesini istemiyoruz. Tam bağımsız, başkenti Kudüs olan Filistin devletinde çocukların ellerinde defterleri ve kitaplarıyla birlikte okula gittiğini görmek istiyoruz. Filistin'de kadınların yitilip, yerlerde sürüklendiğini Rachel gibi tankların altında ezildiğini değil, kadınların bir anne olarak, bir kadın olarak itibar gördüğü başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti görmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizle fazla bir şey yapmamanın ızdırabını çekerken, bu haklı davada bizi yalnız bırakmayan başta Edirne Valimiz Günay Özdemir'e, siyasi parti il başkanları, eğitim sendikaları başkanlarına ve tüm misafirlerimize teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Türkiye, Kudüs konusunda hassasiyetini ortaya koyup sahiplendiler"

Edirne Valisi Günay Özdemir de sergi açılışında yaptığı konuşmasında, "Kudüs tarihi boyunca hep farklı düşünce ve inançtaki insanların ortak değeri olmuş ve her zaman belirttiğim gibi farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamı şekli olan bir yer. Günümüzde de farklı inanç ve düşünceye sahip insanların ortak yaşama biçimini beraber yaşama düşüncesini geliştiremezsek; dünyada barış ve huzurun olmayacağı her zaman görülmüş. Bunun da en iyi gerçekleştiren Osmanlı medeniyeti olmuş. Edirne'de aslında bu Osmanlı medeniyetinin kurulduğu farklı inanç ve düşüncedeki insanların, kendi inanç ve düşüncelerini yaşayarak ortak yaşama biçiminin nasıl oluşturulduğunun gösterildiği bir medeniyet. Burada kurulan medeniyet, İstanbul'da, Kudüs'te ve dünyanın her yerinde uygulamaya geçtiği zaman huzur ve barışın geldiğini ve insanların mutlu olduğunu hep beraber tarih boyunca yaşamışız. Bundan sonra da ancak bu şekilde bir inanç ve düşünceyle farklı görüşlerdeki insanların ortak yaşama biçimini geliştirdiği insanı değerlerle ve inanç değerleriyle temellendirilebilirse dünyaya huzur ve barışın geleceğini anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Her kurum üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde de biz Edirne olarak bu görevi yerine getirmiş olacağız. Tüm Türkiye Kudüs konusunda hassasiyetini ortaya koyup sahiplendiler. Türkiye, Kudüs'e ve de Kudüs barışına sahip çıkarak insanlarla beraber, bu barışa ve davaya sahip çıkacağına inanıyorum" dedi.