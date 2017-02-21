Edirne’de ‘Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor’

Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) ve Habitat Derneği işbirliğiyle "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesi Edirne'de...

Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TROYDEM) ve Habitat Derneği işbirliğiyle "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesi Edirne'de hayata geçirildi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda yürütülen "Minik parmaklar geleceği programlıyor" eğitim projesi Edirne'de hayata geçirildi. Öğrenciler 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra mezun oluyor. Habitat Derneği Bilişim Projeleri Master Eğitmeni Ezgi Güler, "Yerel de Cumhuriyet İlkokulu ile beraber "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor" projesi kapsamında çalışıyoruz. 7-14 yaş arası çocukların kodlama bilincini kazanmalarını amaçlayan bir proje. Çünkü artık kodlama bilmek, okuma yazma bilmek kadar önemli bir hale geldi. Bizlerde çocukların kodlama bilmesi için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Yaklaşık burada 18 tane öğrencimiz var, 10 tanesini geçen hafta mezun ettik. 16 saatlik bir eğitim programımız var ve bu eğitimi gören öğrenciler mezun oluyor diyebiliriz" dedi.

"Tüketici konumundan, üretici konumuna geçiyorlar"

Öğrencilerin hayal ettiği oyunları yapabildiklerini belirten Güler, "Microsoft'un kodu Game programı ile buradaki çocuklar hayal güçleri ile hayal ettikleri oyunları yapıyorlar. Tüketici konumundan, üretici konumuna geçiyorlar aslında böyle tanımlayabiliriz. Kodu dediğimiz bir nesnemiz var. Onu kodlamayla başlıyorlar aslında bu oyuna. Onu hareket ettirmeyi, komut vermeyi, algoritma mantığını kavrıyorlar ve daha sonra hayal ettikleri oyunları yapıyorlar. Yıl içinde düzenlenen kod yarışmalarına katılacağız ve önümüzdeki ay yarışmaya gireceğiz. Finalde görmek istiyoruz bu çocukları" dedi.

"Çevre dostu bir program"

Güler, kod programının çevre dostu bir program olduğunu belirterek, "Kod programının içerisinde ki konular da çevre ve ben, savaştan uzak, çevre bilinci yaymayı amaçlayan oyunlar yapıyorlar. Kodular ateş ediyor, böyle özellikleri var ama yine de insan veya hayvan öldürmüyorlar. Sadece robotlar birbirine ateş edebiliyorlar ya da deniz altında balık yosunları yediği zaman deniz temizleniyor. Çocuklar bunu öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

"Edirne'de herkes eğitimi alacak"

TROYDEM Genel Sekreteri Gizem Arı, TROYDEM olarak habitat derneğinin "Minik parmaklar geleceği programlıyor" projesine yerelde ki işbirlikçi olduğunu söyleyerek, "Tüm Edirne'deki okullar da devam edecek bir proje bu. Başlangıçta Cumhuriyet İlkokulu'nu tercih ettik. Sonra tüm Edirne genelinde bu programın eğitimini almamış kimseyi bırakmak istemiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından da onay aldık. 1 yıl boyunca bu proje devam edecek. Her 10 kişilik ekip mezun oldukça yeni 10 kişilik ekip yerini alacak. Edirne Belediyesi, öğrencilerimize minik armağanlar hediye etti. Proje tüm Türkiye'de yapılıyor" diye konuştu.

Eğitim alan öğrenciler programda kodlamayı, nesneleri hareket ettirmeyi, nesneyi büyültmeyi ve küçültmeyi, renklerini değiştirmeyi öğrendiklerini belirterek hayal güçlerini kullanarak bir şeyler yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.