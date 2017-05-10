  • BIST 95.184
  • Altın 141,709
  • Dolar 3,6011
  • Euro 3,9140
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 20 °C

Edirne’de Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Öğrenciler Yürüdü

» »
Edirne’de Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Öğrenciler Yürüdü
10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü münasebetiyle Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü, obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü münasebetiyle Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü, obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Tartan pistte gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda öğrenci ve sağlık çalışanı katıldı.

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri kapsamında Edirne'de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, yürüyerek sağlıklı yaşamaya dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu, toplumun obezite ile mücadelesini arttırmak için yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'de yapılan araştırmada, Türk toplumunun yüzde 72'si düzenli aktivite yapmıyor. Yine aynı araştırmada erkelerin yüzde 20'si, kadınların yüzde 40'ı obez, ortalama Türkiye'de yüzde 30 obezite var. Obezite ve düzenli egzersiz bizim için çok önemli" dedi.

Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbı Hizmetler Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik ise, "Obezite tedavisinin en etkin en ucuz yönü obez olmamak. Obez olmamanın da yöntemi hareketten geçer. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesinden geçer. Bunlara dikkat çekmek gerekir" diye konuştu.

Edirne’de Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Öğrenciler Yürüdü

Edirne’de Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Öğrenciler Yürüdü

Edirne’de Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Öğrenciler Yürüdü

Edirne’de Obeziteye Dikkat Çekmek İçin Öğrenciler Yürüdü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Gebze’nin Mahalleleri Asfaltlanıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Ninelerini Öldüren İki Kuzene Müebbet10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Kitap Fuarı’nda Çocuklar Ko-mek’e Emanet10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Körfezli Şampiyonlar Coşkuyla Karşılandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Hisarcık’ta Asma Yaprağına Talep Arttı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Organik Sebze Fideleri, Emet Köylü Pazarında10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Hem Eğlendiler, Hem Öğrendiler10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti