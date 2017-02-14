Edirne’de ‘Öğrenci Taşıma Güvenliği’ Toplantısı

Edirne'de öğrenci taşıması yapan servis şoförlerine yönelik "Öğrenci taşıma güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne'de öğrenci taşıması yapan servis şoförlerine yönelik "Öğrenci taşıma güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda öğrencilerin taşıma güvenliği konulu toplantı da taşımacılık mercek altına alındı. Toplantıya Edirne Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İl Emniyet müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Umum Servis İşletmeleri Odası Başkanlığı, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, Okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve servis taşımacılık hizmeti yapan temsilciler katıldı.

"Trajik bir durum"

Edirne Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, yaptığı konuşmada, "Birçok kaza insan hatasından kaynaklanıyor. Her türlü trafik kazasının maddi ve manevi birçok kayıplara yol açıyor. Can kayıpları en az dilediğimiz bir şeydir ama maalesef buda olur. Öğrencilerimiz bize emanet eden çocuklarımızın kaybedilmesi geleceğimizi olumsuz etkilenmesi hepimizin açısından kamuoyunun dikkatini çeken trajik bir durum. İçişleri Bakanlığımız taşınan öğrencilerimiz güvenliği sağlanması için ve kazaların önüne geçilmesi için bir genelge yayımladı " dedi.

"6250 öğrenci 410 araç ile taşınmakta"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Edirne'de öğrencilerin toplu taşıması konusunda eğitimlerin devam ettiğini belirterek, "Edirne il genel taşıma kapsamında 6250 öğrenci toplam 410 araç ile taşınmaktadır. Bakanlığımız ödediği toplam taşıma beledi 7 milyon 793 bin 81 liradır" dedi.

"Edirne'de kaza ile ölü sayısı yok"

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fahrettin Soydan, eğitim öğretim yılı denetleme araç ve ceza istatistiklerine değinerek, "2015-2016 eğitim öğretim yılında İl merkezinde 106 Araç ve sürücüyü denetledik ve trafik cezası uygulanan araç ve sürücü sayısı dört. 4 kişide muayenesiz araç kullanmaktan ceza yedi. Kaza sayısı 2 yaralı sayısı ise 4'dür. 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise il merkezinde 104 araç ve sürücü denetlendi. Trafik cezası uygulanan araç ve sürücü yok. Kaza sayısı 1 yaralı sayısı 3'tür" dedi.

Sorunlar ve çözüm önerilerine değinen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fahrettin Soydan, "Okul servisleri ve şoförleri ile ilgili denetimler trafik birimleri tarafından hassasiyetle devam edecektir. Bu güven için okul yöneticileri, servis şoförleri ve velilerimizden de desteklerini beklediğimizi belirtmeliyiz. Okul çevresinde bir cadde veya sokağı tek yönde araç trafiğine açık olması gibi önlemler sağlanmaktadır. Çocuklarımızın güvenliği ve trafik düzenini sağlamak için lütfen trafik kurallarına dikkat ederek hareket edelim" diye konuştu.