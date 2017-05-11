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Edirne’de Okul Çevrelerine Sıkı Denetim

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Edirne’de Okul Çevrelerine Sıkı Denetim
Edirne'de okul çevrelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ille...

Edirne'de okul çevrelerinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ille eş zamanlı olarak çocukların korunmasına yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Ortaokulu çevresinde sıkı denetim yapan emniyet mensupları, okulun yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonlarını kontrol etti. "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize ile özel harekat birimlerinden Türkiye'de 2 bin 725 ekipte görevli 9 bin 951 personel katılacağı bildirildi.

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