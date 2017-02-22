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Edirne’de Sağlık Eğitimleri Devam Ediyor

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Edirne’de Sağlık Eğitimleri Devam Ediyor
Edirne Belediyesi, Özel Trakya Hastanesinin iş birliğinde sağlık eğitimlerine devam ediyor.

Edirne Belediyesi, Özel Trakya Hastanesinin iş birliğinde sağlık eğitimlerine devam ediyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla Edirne halkını sağlık konusunda bilgilendirmek adına birçok eğitim düzenlediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Özel Trakya Hastanesi ile birlikte anne ve baba adaylarına yönelik sağlık eğitimi vereceklerini söyledi.

Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi olarak, halkımıza sağlık konularında doğru bilgiler vermek istiyoruz. Sağlıklı bir nesil için bilinçli anne ve babaların var olması bizim için çok önemli. Özel Trakya Hastanesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz eğitimde anne ve baba adaylarına uzman doktorlar tarafından eğitim verilecek" diye konuştu.

Eğitimin 25 Şubat Cumartesi Günü saat 14.30'da Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirileceğini anlatan Tanrukulu, "Uzman Doktor Selda Akal "Mucizenin Doğumu', Uzman Psikolog Bahar Şenveli, "Doğum Korkusu, Doğum Sonrası Depresyon" konularında anne ve baba adaylarını bilgilendirecek" dedi.

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