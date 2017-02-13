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Edirne’de Silahlı Çatışma

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Edirne’de Silahlı Çatışma
Edirne'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Edirne'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Polisin müdahalesi ile önlenen olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Tunca Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Araçlarıyla karşı karşıya gelen ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale ederken, bir kişi aracından inerek silahıyla nehir boyunda kaçmaya başladı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs, kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde çatışmada kullanıldığı öne sürülen 2 adet tabanca ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları esnasında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket polisleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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