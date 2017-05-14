  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 22 °C

Edirne’de Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı

» »
Edirne’de Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı
Edirne'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.

Edirne'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.

Edirne'de gece saat 24.00 sıralarında başlayan sağanak yağış sırasında, zaman zaman gökyüzünde şimşekler çaktı. Şimşekler sonucu şehir adeta gündüz gibi aydınlandı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Çektikleri şimşek fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Edirnelilerin fotoğraflarına beğeni yağdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Valide-i Ali Osman Hayme Ana’nın İzinde Projesi’nde Bursa’dan Yola Çıkan Grup Bilecik’e Geldi13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:03
  • Rusya’dan Samsun’a Uçuşlar Başladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:53
  • Şehit Polisin Adı Deniz Aracına Verildi13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:38
  • Color Life Fest’17’de Gençler Rengarenk Boyandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:18
  • Şehit Astsubay Işık Son Yolculuğuna Uğurlandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:18
  • İhlas Vakfı’ndan Öğrencilerine Dev Mangal Ziyafeti13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:08
  • 2017 Büyük Yetim Dostları Buluşması Gerçekleştirildi13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:53
  • Ağlatan Oyun13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
  • Motoruyla Kadına Çarptı Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaştı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:33
  • Bakan Kaya’nın Anneler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti