Edirne’de Sis

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan Mimar Sinan'ın "Ustalık Eseri" tarihi Selimiye Camii ve Eski Cami gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara da yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra hava sıcaklığının artması ve sisin etkisini kaybetmesi bekleniyor.