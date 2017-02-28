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Edirne’de Tekvandoda Büyük Başarı

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Edirne’de Tekvandoda Büyük Başarı
Edirne Belediyespor Tekvando Takımı, 27 ayrı sıklette 24 birincilik elde etti.

Edirne Belediyespor Tekvando Takımı, 27 ayrı sıklette 24 birincilik elde etti. Edirne Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü Metin Eşme, Edirne Belediyespor Kulübü'nün başarısının gün geçtikçe artarak devam ettiğini söyledi.

Tekvando Ümitler İl Seçmesi ile Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Edirne İl Seçmeleri, 24 Şubat Cuma günü Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu spor salonunda gerçekleştirildi. Seçmelere 9 kulüpten yaklaşık 80 sporcu katıldı. 27 ayrı sıklette düzenlenen seçmelerde Edirne Belediyespor Tekvando Takımı, 24 sıklette de birinciliği elde etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın desteğiyle takımın performansının gün geçtikçe arttığını ifade eden Edirne Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü Metin Eşme, "Ümitler kategorisinde 5 sıklette 5 birincilik; gençler kategorisinde 7 sıklette 6 birincilik ve bir ikincilik, yıldızlar kategorisinde de 15 sıklette 13 birincilik, iki ikincilik ve iki üçüncülük aldık. Edirne Belediyespor Kulübü olarak kendi alt yapımızda yetiştirdiğimiz sporcuların başarısı her geçen gün artarak devam ediyor. Edirne'nin ve belediyemizin ismini sadece ülkemize değil, tüm dünyaya duyuruyoruz. Başta Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmak üzere bizi hiçbir konuda yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Edirne’de Tekvandoda Büyük Başarı

Edirne’de Tekvandoda Büyük Başarı

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