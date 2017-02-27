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Edirne’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Edirne’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Edirne'nin İpsala ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, İpsala ilçesinde Dörtyol olarak bilinen bölgede saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan K 4880 BA Bulgaristan plakalı bir araç kavşakta bulunan 22 FU 212 plakalı araca çarparak refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle, 22 FU 212 plakalı araçta bulunan Ahmet B. (61) isimli şahıs hayatını kaybetti.

Kaza sonrası, sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Bulgaristan uyruklu Nebibe H.M. (24), Murat H.M. (29) ve Hasan M.B. (41) ile diğer araçta bulunan Nezir B. (58) ve Mümin Ö. (54) isimli şahıslar yaralı olarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve yaralılardan ikisinin ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ahmet B.'nin cesedi ise otopsi için İpsala Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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