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Edirne’de Yılın Annesi Seçildi

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Edirne’de Yılın Annesi Seçildi
Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının organizasyonunda, bir beyaz eşya firması tarafından "yılın annesi" seçildi.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının organizasyonunda, bir beyaz eşya firması tarafından "yılın annesi" seçildi. Bu yıl 13'üncüsü yapılan törende yılın annesi seçilen Belgin Gocuk'a, çamaşır ve kurutma makinesi hediye edildi.

Eşi ve oğlunun görme engeli olması nedeniyle yaşam mücadelesinde ailesine adeta yol gösteren anne Belgin Gocuk'a, beyaz eşya firması bayiinde düzenlenen törenle hediyeleri takdim edildi.

Bayi işletmecisi Bekir Balkan, 2004 yılından bu yana organizasyonu Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu sene de hediyelerimiz Gocuk ailesine gidiyor. Öncelikle kendi annemin sonra da diğer tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Böyle bir hediye vermekle elbette haklarını ödeyemeyiz. Hiçbir zaman zaten haklarını ömrümüz boyunca ödeyemeyiz" dedi.

Yılın annesi seçilen Belgin Gocuk da firma yetkililerine hediyelerden dolayı teşekkür ederek, anneliğin dünya üzerindeki en özel duygu olduğunu belirtti.

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