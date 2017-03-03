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Edirne’deki Havuz Şikayetler Üzerine Kapatıldı

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Edirne’deki Havuz Şikayetler Üzerine Kapatıldı
Edirne'de Eski Cami altında bulunan havuz vatandaşlar ve esnaftan gelen yoğun şikayetler üzerine Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri...

Edirne'de Eski Cami altında bulunan havuz vatandaşlar ve esnaftan gelen yoğun şikayetler üzerine Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toprakla kapatıldı. Kapatılan havuz "Çiçek havuzu" haline getirilerek, yeni bir görünüme kavuşacak.

Eski Camii altında bulunan havuz, koku, sinek ve su kaybına yol açtığı için Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kapatıldı.

Vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler üzerine havuzun kapatıldığını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmasıyla birlikte havuzun yeni bir görünüme kavuşturulacağını söyledi.

Havuzun koku, sivrisinek ve su kaybına yol açtığını belirten Gürkan, "Havuz üzeri, ekiplerimiz tarafından üzeri toprakla kapatıldı. Kademe kademe olarak gerçekleştirilecek çalışmayla havuz yeni bir görünüme kavuşacak. Rengarenk çiçeklerin ekileceği havuzda peyzaj düzenlemesi de yapılacak. Birçok kentte örneği bulunan Çiçek Havuzu, hem kentimize renk katacak hem de şehrimize gelen turistleri, esnafı ve vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek" dedi.

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