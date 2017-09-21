Edirneli Çocuklardan Maltepe Belediyesi’ne Ziyaret

Maltepe Belediyesi, Roman çocuklarını kapsayan "Demirden Leblebi" projesine destek verdi.

Maltepe Belediyesi, Roman çocuklarını kapsayan "Demirden Leblebi" projesine destek verdi. Roman çocuklarına futbol, voleybol, masa tenisi eğitimleri verilmesi ve bu eğitimlerle topluma yararlı bir birey olarak yetiştirilmesini amaçlayan proje kapsamında Maltepe'de bulunan heyete, belediyenin sportif ve kültürel merkezleri gezdirildi.

Maltepe Belediyesi, Edirne'nin Saray ve Köprücespor Kulüplerinin "Demirden Leblebi" projesine destek verdi. Bu kapsamda belediyeyi ziyaret eden Sarayspor Kulübü Dernek Başkanı Nusret Serpecek, Köprücespor Kurucusu ve Kulüp Başkanı Erdoğan Öztürk ve Sarayspor Dernek Üyesi Yaşar Kaybulak ile beraberinde 9-15 yaş arası 25 minik futbolcu, ilçedeki sportif ve kültürel alanları gezdi. Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yalçın Kızılay Kapalı Spor Kompleksi'ni gezen çocuklar, belediyenin gösterdiği ilgiden oldukça memnun kaldılar. Çocuklar, projeye verdiği destek için Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür etti.

"Demirden Leblebi" projesi

Edirne'de dezavantajlı konumda bulunan Roman çocukların, gençlerin ve ailelerinin toplumsal bütünleşmelerine, Roman gençlerin kariyer planlamasına ve toplumda Romanlarla ilgili önyargıların kırılmasına destek olmak amacıyla geliştirilen projede, Edirne'nin Menziliahır, Umurbey, Gazimihal ve Yıldırım mahallelerinde yaşayan 9-15 yaş arası 58 çocuk, genç ve aileleri hedef olarak seçildi. Proje kapsamında belirlenen faaliyetler, hedef kitle olarak seçilen Roman çocuklarına futbol, voleybol ve masa tenisi eğitimleri verilmesi amaçlanıyor.