Edirneli Genç Pehlivanlardan Büyük Başarı

Sultangazi Belediyesinin organize ettiği 7'nci Sultangazi Yağlı Güreşlerine katılan Edirne Belediyesi güreşçisi Berkay Öz Teşvik-2 Boy birinci, Görkem...

Sultangazi Belediyesinin organize ettiği 7'nci Sultangazi Yağlı Güreşlerine katılan Edirne Belediyesi güreşçisi Berkay Öz Teşvik-2 Boy birinci, Görkem Karabıyıklılardan ikinci oldu. Emre Ertan, Tozkoparan Boyda, Burak Barış da Minik-2'de üçüncülüğü elde etti.

Ata sporunu yaşatmak için geleneksel hale getirilen Sultangazi Yağlı Güreşleri'ne Edirne Belediyesinin güreşçileri de katıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlıklarını sürdüren Edirne Belediyesinin güreşçileri rakipleri üzerinde üstünlük kurarak derece elde etti. Sultangazi Yağlı Güreşleri'nde Teşvik-2 boyda Berkay Öz birinci, Görkem Karabıyıklılardan ikinci oldu. Emre Ertan Tozkoparan Boyda, Burak Barış da Minik-2'de üçüncülüğü elde etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Başkanı Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu'ndan aldıkları destekle çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Antrenör Talat Çelik, "Elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz. Ancak bu kadarıyla da yetinmeyeceğiz. Daha da çok çalışarak daha iyi işlere imza atacağız. Edirne Belediyesinin ismini her yerde duyuracağız" dedi.